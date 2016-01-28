تألّقي مع جديد مستحضرات Nars

لمناسبة حلول شهر فبراير 2016 ، تطرح شركة NARS Cosmetics الإصدار المحدود من مجموعة Hot Sand المستوحاة من المستحضر الشهير المعزّز للإشراق Illuminator . قومي بإبراز العينَين والشفاه والوجنتَين بواسطة الدرجة اللونية المشرقة والشفافة من مستحضر تلميع الشفاه الجديد Lip Gloss ومستحضرات Illuminating Multiple و Blush and Bronzer Duos . عزّزي التألّق والتجربة وضعي المستحضر الثنائي للاسمرار مع فرشاة Hanamachi Kabuki Brush الجديدة والمحدودة الإصدار. تألّقي!