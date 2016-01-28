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ماتترددش.. 5 فوائد لإلحاق طفلك بالحضانة

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ماتترددش.. 5 فوائد لإلحاق طفلك بالحضانة ماتترددش.. 5 فوائد لإلحاق طفلك بالحضانة
انتقال العدوى واكتساب سلوكيات غير محببة من الأطفال الآخرين.. ربما لهذه الأسباب يتخوف بعض الآباء من إلحاق أطفالهم بدور الحضانة، فيما يؤكد أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، أن إلحاق الطفل بعد إتمامه العام الثانى، لأحد دور الحضانة يعتبر أمرا مهما وضروريا فى تنشئته الصحية، خاصة مع اختيار الحضانة المناسبة وتوخى سبل الوقاية من انتقال العدوى وأهمها تلقيه التطعيمات الأساسية.

ويؤكد سالم أن الحضانة تساهم بصورة فعالة فى تنمية العديد من مهارات النمو عند الطفل، وأهمها:
>1- اختلاط الطفل بأطفال آخرين من نفس المرحلة العمرية يساهم بصورة كبيرة فى تحسين المهارات اللغوية لديه.
>2- حس التقليد لدى الأطفال يساهم فى تخلص طفلك من الحفاض فى رغبة منه لتقليد زملائه الأكبر سنا.
>3- فى حالة كان طفلك هو الطفل الأول فى العائلة، فالحضانة تجعله يتقبل فكرة وجود أخ أصغر منه فيما بعد.
>4- إلحاق الطفل بالحضانة، ينمى بصورة كبيرة وفعالة مهارات التواصل الاجتماعى لديه.
>5- إلحاق طفلك بالحضانة فى سن مبكرة يساهم فى تقليل تعلقه الزائد والمبالغ فيه بأمه، وهو ما يسهل تقبله لفكرة الالتحاق بالمدرسة فيما بعد.

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مصر 365