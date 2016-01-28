سرقة مجوهرات بنصف مليون درهم

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي قضية أربعينية أوروبية، متهمة بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنصف مليون درهم، ومبلغ مالي قدره 175 ألفاً، من شقة زائرة عربية في منطقة النهدة الثانية. وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام، إن المتهمة استغلت خلو الشقة من قاطنيها، ودخلتها بعد كسر قفل بابها بأداة حادة، وسرقت تلك المنقولات.

وأفادت المجني عليها بأنها خرجت مساء يوم الواقعة من الشقة لاصطحاب والدتها للعلاج في مستشفى دبي، وعادت لتكتشف أن الباب مفتوح وأن المجوهرات العائدة مسروقة، فابلغت الشرطة التي باشرت التحقيق، فتبين أن المتهمة محكومة على ذمة قضية سرقة أخرى.