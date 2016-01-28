اختلاس 343 ألف درهم من شركة تجارية

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، بائعا آسيويا بتهمة اختلاس 343 ألف درهم من مكان عمله في شركة تجارية، بأن فتح قفل باب الخزنة بمفتاح مصطنع على شاكلة المفاتيح الأصلية، واستولى على المبلغ المذكور.

ودلت التحقيقات على أن المتهم الذي نفذ جريمته بعد انتهاء دوام الموظفين، لديه مفاتيح المحل المسروق، كونه يتولى مسؤولية فتحه صباحا وإغلاقه بعد انتهاء الدوام مساء، كما دلت على أنه أخذ جواز سفره من الخزنة ذاتها بعد سرقتها، وتوجه إلى أقرب مكتب سفريات لحجز تذكرة سفر إلى موطنه فجر اليوم التالي، إلا انه لم يتمكن من السفر قبل اكتشاف أمره.