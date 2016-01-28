أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

اختلاس 343 ألف درهم من شركة تجارية

Google+ Print
اختلاس 343 ألف درهم من شركة تجارية اختلاس 343 ألف درهم من شركة تجارية

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، بائعا آسيويا بتهمة اختلاس 343 ألف درهم من مكان عمله في شركة تجارية، بأن فتح قفل باب الخزنة بمفتاح مصطنع على شاكلة المفاتيح الأصلية، واستولى على المبلغ المذكور.

ودلت التحقيقات على أن المتهم الذي نفذ جريمته بعد انتهاء دوام الموظفين، لديه مفاتيح المحل المسروق، كونه يتولى مسؤولية فتحه صباحا وإغلاقه بعد انتهاء الدوام مساء، كما دلت على أنه أخذ جواز سفره من الخزنة ذاتها بعد سرقتها، وتوجه إلى أقرب مكتب سفريات لحجز تذكرة سفر إلى موطنه فجر اليوم التالي، إلا انه لم يتمكن من السفر قبل اكتشاف أمره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية