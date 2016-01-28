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أسرة عائدة من ليبيا تروى لحظات جحيم طرابلس وتعهد الحكومة بإعادة أموالهم

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أسرة عائدة من ليبيا تروى لحظات جحيم طرابلس وتعهد الحكومة بإعادة أموالهم أسرة عائدة من ليبيا تروى لحظات جحيم طرابلس وتعهد الحكومة بإعادة أموالهم
بالرغم من مرور الشهور، على عوده المصريين من ليبيا وترك ممتلكاتهم وأموالهم وأعمالهم بعد حادث مقتل "21" قبطى على يد الإرهابيين، إلا أن العائدون مازالوا يتذكرون لحظات الجحيم ويحاولون إعادة أموالهم المنهوبة.

الواقع الأليم الذى واجهته تلك الأسر من إهمال وزارة القوى العاملة والمسئولين فى محافظاتهم، جعلهم ينادون القيادة السياسية، بضرورة فتح الحدود مرة أخرى بين وليبيا لإعادة ممتلكاتهم وأموالهم تعب سنوات الشقاء والغربة.

وحيد على أحمد عطوة 40 سنة ميكانيكى مقيم شبرا الخيمة محافظة القليوبية والعائد من ليبيا منذ عام، يروى لحظات الجحيم فى طرابلس وضياع ممتلكات أسرته وترك أموالهم فى ليبيا.

ويقول وحيد، تركت مصر وسافرت إلى ليبيا عام 2004، برفقتى زوجتى وإبنى أحمد والذى كان حينذاك عمره ثلاث أشهر فقط، عملت ميكانيكى فى مدينة صبراتة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، وقضيت 11عام وأنجبت هناك ثلاث أطفال، وكان العمل ميسر ونشعر بالاستقرار والأمان، وامتلك ثلاث سيارات وورشة على مساحة كبيرة مجهزة بأحدث المعدات لفحص الأعطال والعمل على إصلاحها، حتى قامت الثورة الليبية وقتل معمر القذافىا، حتى ظهرت داعش فى ليبيا وقتلوا "21" قبطيا، وبدأت عمليات خطف العائلات، شعرنا بالخطر وعدم الأمان على أنفسنا وأبناءنا، وعندما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى المصريين المقيمين فى ليبيا النزول إلى مصر، كانت القنصلية والسفارة المصرية فى ليبيا تم تفجيرها فى طرابلس، وأرسلت الجاليات المصرية خطابات لوزارة الخارجية المصرية للسؤال عن موقف أموالهم وممتلكاتهم الموجودة فى ليبيا.

ويضيف خرج الرئيس السيسى، فى خطاب طمأن المصريين المقيمين فى ليبيا على أموالهم وممتلكاتهم وطلب منا ترك ليبيا والنزول إلى مصر، ونزلنا عن طريق تونس بالجسر الجوى المصرى فى شهر فبراير 2015، وأول ما عدت إلى مصر ذهبت لوزارة القوى العاملة وحررت استمارة بكل ممتلكاتى وأموالى التى تركتها فى ليبيا، وحتى الأن لم يتم تعويضنا ولم نعرف مصير تعب السنين.

ويؤكد وحيد، أن فرص العمل ضئيلة جدا فى مصر، ولم توفر لنا وزارة القوى العاملة عملا مناسبا، مطالبا القيادة السياسية بفتح الحدود مرة أخرى بين مصر وليبيا، حتى يتمكن من الرجوع للتصرف فى أمواله وممتلكاته التائهة.

وناشدت أسرة وحيد، اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بتوفير مسكن مناسب لهم، وإنقاذهم من الحياة الغير أدمية التى يعشيونها.

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مصر 365

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