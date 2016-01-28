أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استجابة لليوم السابع.."القليوبية" تكلف لجنة للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة

Google+ Print
استجابة لليوم السابع.."القليوبية" تكلف لجنة للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة استجابة لليوم السابع.."القليوبية" تكلف لجنة للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة
فى استجابة لما نشر بـ"اليوم السابع " تحت عنوان: أعمدة طريق المؤسسة مضاءة نهاراً..ورئيس الحى:"تعمل بالطاقة الشمسية"، أمر الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة من المحافظة للمرور على جميع أعمدة الإنارة بالمدن والقرى للتأكد من سلامتها، وذلك تحسبا ووقاية من ملامسة أى تيار كهربائى مكشوف للمواطنين بالشوارع لاسيما فى ظل موجة الطقس السئ التى تمر بها البلاد.

كان "اليوم السابع " نشر تقريرا حول إضاءة أعمدة الإنارة بطريق "- الإسكندرية" الزراعى بمحيط ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نهارًا رغم دعوات بترشيد استهلاك الكهرباء.


>أعمدة طريق المؤسسة مضاءة نهاراً..ورئيس الحى:"تعمل بالطاقة الشمسية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي