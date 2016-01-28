استجابة لليوم السابع.."القليوبية" تكلف لجنة للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة

فى استجابة لما نشر بـ"اليوم السابع " تحت عنوان: أعمدة طريق المؤسسة مضاءة نهاراً..ورئيس الحى:"تعمل بالطاقة الشمسية"، أمر الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة من المحافظة للمرور على جميع أعمدة الإنارة بالمدن والقرى للتأكد من سلامتها، وذلك تحسبا ووقاية من ملامسة أى تيار كهربائى مكشوف للمواطنين بالشوارع لاسيما فى ظل موجة الطقس السئ التى تمر بها البلاد.

كان "اليوم السابع " نشر تقريرا حول إضاءة أعمدة الإنارة بطريق "مصر- الإسكندرية" الزراعى بمحيط ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نهارًا رغم دعوات الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء.

أعمدة طريق المؤسسة مضاءة نهاراً..ورئيس الحى:"تعمل بالطاقة الشمسية"