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الكتلة البرلمانية للوفد: توسيع هيئة مكتب "النواب" يزيد ديمقراطية المجلس

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الكتلة البرلمانية للوفد: توسيع هيئة مكتب "النواب" يزيد ديمقراطية المجلس الكتلة البرلمانية للوفد: توسيع هيئة مكتب "النواب" يزيد ديمقراطية المجلس
قال اللواء صلاح شوقىن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن اتجاه لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب لتوسيع هيئة مكتب البرلمان ، يعد أمرا إيجابيا ويساعد فى دعم واتخاذ القرار داخل المجلس كما أنه يزيد من ديمقراطية المجلس.

أضاف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن زيادة عدد اللجان داخل مجلس النواب من 19 إلى 26 لجنة أمر إيجابى أيضا ويعود بالمصلحة على عمل اللجان وأعضائها.


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