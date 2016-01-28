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"البيئة": قانون المحميات الطبيعية بمجلس الدولة وينتظر العرض على البرلمان

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"البيئة": قانون المحميات الطبيعية بمجلس الدولة وينتظر العرض على البرلمان "البيئة": قانون المحميات الطبيعية بمجلس الدولة وينتظر العرض على البرلمان
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية موجود الآن بمجلس الدولة وينتظر العرض على البرلمان.

وأضاف الوزير ،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،أنه يفضل أن تتم التعديلات على قوانين الوزارة بالتعاون مع لجنة الصحة والبيئة بالمجلس، حيث ستعرض عليها جميع الملفات وبها جميعا تعديلات تشريعية، وإذا تم الاتفاق عليها سوف يتم تقديمها للمجلس للموافقة عليها.

وأشار إلى أن المحميات الموجودة بمصر عددها 30 محمية هى محميات: سيوة، وادى الجمال، الجزر الشمالية للبحر االحمر، الجلف الكبير، الدبابية، السلوم، الواحات البحرية، نيزك جبل كامل، رأس محمد، الزرانيق، الأحراش، علبة الطبيعية، العميد الطبيعية، سالوجا وغزال، سانت كارتين، آشتوم الجميل، قارون، وادى الريان، وادى العلاقى، وادى الأسيوطى، قبة الحسنة، الغابة المتحجرة، كهف وادى سنور، نبق، أبوجالوم، طابا، البرلس، جزر نهر النيل، وادى دجلة، الصحراء البيضاء .


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