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أجمل اطلالات النجمات بأزياء Gucci

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أجمل اطلالات النجمات بأزياء Gucci أجمل اطلالات النجمات بأزياء Gucci

لطالما اعتبرت دار Gucci عنواناً أساسياً للسجادة الحمراء، إذ تربطها علاقة وثيقة بعالم الأناقة والرقي. من هنا، تتوجه نجمات هوليوود تلقائيّاً نحو هذه الدار لكي يخترن أجمل التصاميم التي تليق بهنّ.
"سيدتي نت" قامت بجولة على أجمل إطلالات النجمات بأروع تصاميم Gucci  خلال الفترة السابقة، ضمن أهمّ الأحداث والمناسبات.
وقد حازت نتاشا بولي على المرتبة الأولى في أناقتها ورقيّها، بفستانها المخمليّ الأخضر ذي النقشة المميّزة. بالإضافة الى ذلك، إيما واتسن أطلّت خلال إحدى مناسباتها بفستان أسود طويل من الشيفون، مطرّز بأروع التطريزات الراقية. أوليفيا مان وأوليفيا وايلد، أيضاً اتجهتا نحو الفساتين السوداء التي تميّز هذه الدار.
من جهة أخرى، فضلت بعض النجمات أن يطللن بأسلوب أكثر عصريّةً، من خلال التوجّه نحو بذلات Gucci الشهيرة، والسراويل مع البلايزر، وأكبر مثال على ذلك، أنجلينا جولي وفريدا بينتو وغيرهن...

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