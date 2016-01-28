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القبض على 31 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة بمدينة المرج الليبية

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القبض على 31 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة بمدينة المرج الليبية القبض على 31 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة بمدينة المرج الليبية

>تمكن أفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن المرج الليبية من القبض على 31 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال الناطق الرسمى للمديرية الضابط أول أحمد المسمارى، فى تصريح صحفى مساء أمس، إن دوريات تابعة لمديرية أمن المرج تمكنت من القبض على 31 مهاجرا غير شرعى خلال حملة تفتيشية بالسوق الشعبى بوسط المدينة والمعروف بـ "سوق العشية".

وأوضح المسمارى أن المقبوض عليهم يحملون الجنسيات السودانية والتشادية، وعند استجوابهم اتضح أنهم دخلول للبلاد بطريقة غير شرعية، مضيفا أنه تم ضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لإجراءات الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية أو أى أمراض معدية لحين ترحيلهم إلى بلادهم.
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