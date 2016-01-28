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وزير العدل يتوعد "شادى ومالك" بعد إسائتهما للشرطة: ستنالان أشد العقاب

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وزير العدل يتوعد "شادى ومالك" بعد إسائتهما للشرطة: ستنالان أشد العقاب وزير العدل يتوعد "شادى ومالك" بعد إسائتهما للشرطة: ستنالان أشد العقاب
أشاد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بجهاز الشطة المصرية، موجها حديثه لها:"أنتم فى القلوب والعقول وتضحياتكم لن تذهب هباءً، وكل من يتطاول عليكم هو خارج عن حظيرة الوطن، وآخرهم الولاد بتوع الواقى الذكرى، - شادى حسين وأحمد مالك - وسينالون أشد العقاب".

وأكد "الزند"، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، أن من يسخر من الشرطة ويهاجمها يعض اليد التى تمتد إليه، مشيرا إلى أن تضحيات الشرطة مقدرة وشهدائهم فى الفردوس الأعلى.

وفى سياق آخر، وجه وزير العدل رسالة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا:"حان الوقت لتحصد ما زرعت..زرعت مراً وستحصد أمر".

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