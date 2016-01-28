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"دعم مصر": على النواب إدراك أن اللجان ليست حقائب وزارية وزيادتها لـ30 صعب

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"دعم مصر": على النواب إدراك أن اللجان ليست حقائب وزارية وزيادتها لـ30 صعب "دعم مصر": على النواب إدراك أن اللجان ليست حقائب وزارية وزيادتها لـ30 صعب
قال محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم ، إن زيادة عدد اللجان البرلمانية لـ 26 لجنة نوعية، هو عدد كافى يستطيع أن تضم حميع نوابا لمجلس بعد زيادة عددهم على البرلمانات السابقة.

وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مطالبات البعض بزيادة اللجان لـ 30 لجنة أمر صعب، متابعا :"على جميع النواب معرفة أن اللجان البرلمانية ليست حقائب وزارة، وهو ما يقتضى أن يتم فصل اللجان ذات الأهمية فقط"


>- بالفيديو.. مصطفى بكرى: "دعم مصر" يدار بطريقة غير ديمقراطية لصالح "مجموعة بعينها"

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