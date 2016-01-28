المفتى: يجوز للمرأة زراعة العدسات الملونة بغرض الزينة وليس الغش والتدليس

قال الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، إن الشرع أباح للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ، ونص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هى الوجه والكفان ،وهذا يقتضى أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعًا ، لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها؛ كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل فى الزينة الظاهرة.

جاء ذلك خلال إجابته على سؤال حول زراعة العدسات الملونة داخل العين والتى تؤدى إلى تغيير لون العين،وتابع المفتى :لا يُعَدُّ ذلك تغييرًا لخلق الله تعالى؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر، إلا أن الفرق بين العينين والشعر أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هى فى عملية التلوين التى تُمنَع رؤيتها فى الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله".

وأضاف أن زرع العدسات جائزًا للمرأة بشرطين ،

>الأول أن لا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها، والثانى أن لا يكون فيها ضرر عليها.

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