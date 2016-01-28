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ضبط 3 عناصر إخوانية بطهطا عقب عقدهم لقاءات تنظيمية لإنشاء"حركة رعد سوهاج"

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ضبط 3 عناصر إخوانية بطهطا عقب عقدهم لقاءات تنظيمية لإنشاء"حركة رعد سوهاج" ضبط 3 عناصر إخوانية بطهطا عقب عقدهم لقاءات تنظيمية لإنشاء"حركة رعد سوهاج"
تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، منذ قليل، عقب ورد معلومات لضباط إدارة الأمن الوطنى بسوهاج مفادها قيام عدد من عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى بعقد لقاءات ‏تنظيمية وتشكيل ما يسمى بحركة "رعد" سوهاج، حيث تم خلال اللقاءات الإتفاق على تنفيذ بعض الفعاليات وطباعة المنشورات التحريضية ضد مؤسسات الدولة لتوزيعها على المواطنين وقيامهم بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات ‏التحريضية على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى لضبط القائمين على ذلك التحرك، حيث تم ضبط "خ . م .م" 43 سنة إمام وخطيب، و"م . ع . م . ا" 18 سنة طالب، و"ه . ج . م . ى"، 20 سنة طالب، ويقيمون دائرة مركز طهطا، ‏كما تم ضبط ماكينة تصوير خاصة بالأول يتم استخدامها فى تصوير بعض المنشورات الخاصة بما يسمى "حركة رعد"، ‏أسفر فحص موقف المذكورين عن امتلاكهم من الحسابات الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكذا ‏اشتراكهم فـى العديد من المجموعات السرية والمغلقة، والتى كان يتم من خلالها نشر الموضوعات التحريضية والإثارة‏، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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