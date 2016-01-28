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مدرب الأردن: فزنا بدون الأساسيين.. والجوهري سبب تطورنا

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مدرب الأردن: فزنا بدون الأساسيين.. والجوهري سبب تطورنا مدرب الأردن: فزنا بدون الأساسيين.. والجوهري سبب تطورنا

أكد عبد الله أبو زمع المدير الفني لمنتخب الأردن أن الفوز على مصر كان تاريخيا نظرا لكون الفريق لعب بدون الأساسيين أمام الفراعنة.

وتغلب الأردني على نظيره المصري بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما في أسوان.

وقال أبو زامع في المؤتمر الصحفي "الفوز بالنسبة لي تاريخي على مصر لأنني ألعب بدون الأساسيين، لدينا 9 محترفين و2 شباب مع المنتخب الأوليمبي.. لعبت بدون 11 لاعبا".

وأضاف "الفوز على منتخب مصر وسط جماهيره يجعله فوزا تاريخيا وأنا فخور باللاعبين وأحييهم على الأداء".

وأردف "قدمنا أداء جيدا وكرة هجومية رائعة وأفتخر بأنني أحد أبناء مدرسة الجوهري فهو علمني كلاعب وكمدرب وهو سبب تطور الكرة الأردنية مع علاء نبيل والتوأم حسام وإبراهيم حسن".

وتابع "الأمير حسن كرئيس للاتحاد الأردني صنع طفرة وهو عاشق لكرة القدم ودائما ما يوفر لنا كل الدعم".

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فيديو اليوم السابع

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