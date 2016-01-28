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رسميا - الوداد المغربي يضم شيكاتارا ' هدف الزمالك '

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رسميا - الوداد المغربي يضم شيكاتارا ' هدف الزمالك ' رسميا - الوداد المغربي يضم شيكاتارا ' هدف الزمالك '

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي عن ضمه شيسوم شيكاتارا المهاجم النيجيري بشكل رسمي خلال الشتاء الجاري.

وكان شيكاتارا أحد أهداف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لكن الأبيض فضّل ضم إيمانويل مايوكا قبل أن يعيد مفاوضته مرة أخرى بعد تألقه في بطولة إفريقيا للمحليين في رواندا.

وأقام نادي الوداد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء وأعلن سعيد الناصري رئيس الوداد إتمام آخر صفقات الفريق الأحمر بالشتاء الجاري بضمه شيكاتارا.

وحضر رئيس نادي أبيا واريورز فعاليات المؤتمر الصحفي بعد توقيع العقود من قبل الناديين.

وأغلق الوداد فترة الانتقالات الشتوية بضمه شيكاتارا بعد أن نجح في استقدام إبراهيما كيتا والمهدي قرناص وزي أوندو بينجامان بالإضافة إلى نعيم أعراب العائد من الإعارة.

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