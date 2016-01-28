اعتقال فلسطينى بعد تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بالقدس المحتلة

>أفادت مصادر محلية فلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينا نفذ عملية طعن فى مستوطنة جفعات زئيف بمدينة القدس المحتلة أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب هو عبادة عزيز ابو راس 18 عاما تعرض للاعتداء من قبل المستوطنين قبل اعتقاله وأصيب بجروح فى الرأس والجسد، فيما تم نقله إلى مستشفى هداسا تحت حراسة من الجيش الإسرائيلى بعد أن منع المستوطنون سيارات الاسعاف من الوصول إليه.

وقد انتشرت قوات كثيفة من الجيش والشرطة الإسرائيلية فى محيط الواقعة، فيما تقوم حاليا بعمليات دهم وتفتيش للمناطق المحيطة.

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