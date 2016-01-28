إطلاق سراح عضو مجلس النواب الليبى نبيل عون بعد اختطافه نهاية الشهر الماضى

>أطلق مسلحون مجهولون سراح النائب نبيل سعد عون عضو مجلس النواب الليبى عن دائرة العزيزية أمس الأربعاء، ووصل إلى منطقة العزيزية مسقط رأسه.

وقال مصدر مقرب من عائلة عون الليلة، إن المسلحين الذين اختطفوا عضو مجلس النواب نبيل عون نهاية شهر ديسمبر الماضى قاموا بإطلاق سراحه مساء أمس الأربعاء، لافتا إلى أن عون وصل إلى منزله وهو فى حالة صحية مستقرة رغم ظروف الاحتجاز القاسية التى عاشها.

يذكر أن عملية اختطاف عون تمت من قبل مجموعة مسلحة نهاية الشهر الماضى بمدينة طرابلس وهو بمقر إقامته، حيث اقتحمت هذه المجموعة بيته فى العاصمة، وقامت باختطافه وإجباره مرافقتهم بقوة السلاح واقتادوه إلى مكان مجهول.

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