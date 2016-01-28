مقطع فيديو لـ"السطو المسلح" على إحدى شركات الصرافة بالدقى

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، من جهودها للقبض على 4 مجهولين لاتهامهم بالسطو المسلح على شركة صرافة بالدقى والاستيلاء على مليون ونصف جنيه.>واستعان فريق البحث، الذى يشرف عليه اللواء خالد شلبى مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش المباحث الجنائية، بمقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة الخاصة بشركة الصرافة، والذى يكشف أوصاف المتهمين بوضوح أثناء دخولهم الشركة وتهديدهم للعاملين بالأسلحة والاستيلاء على النقود والهروب.

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، واستمعت لأقوال عدد من شهود العيان حول الحادث .

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- سطو مسلح على شركة صرافة بالدقى