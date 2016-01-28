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وكيل أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد فى الحامول بتكلفة 2 مليون جنيه

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وكيل أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد فى الحامول بتكلفة 2 مليون جنيه وكيل أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد فى الحامول بتكلفة 2 مليون جنيه
أكد الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ أنه تقرر افتتاح مسجد 8 بالعنابر بالحامول الجمعة القادم، بعد أن انتهت مديرية الأوقاف من إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة تقارب مليونى جنيه تبلغ مساحة المسجد 800 متر، تم بناؤه على الطراز الإسلامى.

وأضاف الفقى، يحضر حفل الافتتاح قيادات الدعوة بمحافظة كفر الشيخ وأوقاف الحامول والقيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء القرية.

وقال الشيخ سعد الفقى، إن وزارة الأوقاف لا تأل جهدا فى تعمير بيوت الله، مشيداً بروح التنافس فى قرى كفر الشيخ حيث يقوم الأهالى بالمسارعة فى إحلال وبناء المساجد تحت الإشراف الهندسى بالمديرية.

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