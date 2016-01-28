أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى يفتتح اليوم الإنشاءات الجديدة بجامعة أسوان

Google+ Print
وزير التعليم العالى يفتتح اليوم الإنشاءات الجديدة بجامعة أسوان وزير التعليم العالى يفتتح اليوم الإنشاءات الجديدة بجامعة أسوان
يزور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس ، مدينة أسوان، لتفقد جامعة أسوان، فى زيارة تستمر لمدة يومين.

ويشمل برنامج وزير التعليم العالى بجامعة أسوان، اليوم الخميس، تفقد افتتاحات الجامعة من "الملاعب الرياضية، والصالة المغطاة، ومعامل كلية العلوم، وتطوير مبنى الأقسام العلمية بكلية الهندسة"، ويختتم اليوم الأول بعقد المؤتمر الدولى للعلوم الهندسية وتطبيقاتها.

فيما تشمل جولة اليوم التالى لزيارة وزير التعليم العالى، تفقد افتتاحات المستشفى الجامعى، وافتتاح مبنى كلية التربية الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365