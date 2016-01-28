وزير التعليم العالى يفتتح اليوم الإنشاءات الجديدة بجامعة أسوان

يزور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس ، مدينة أسوان، لتفقد جامعة أسوان، فى زيارة تستمر لمدة يومين.

ويشمل برنامج وزير التعليم العالى بجامعة أسوان، اليوم الخميس، تفقد افتتاحات الجامعة من "الملاعب الرياضية، والصالة المغطاة، ومعامل كلية العلوم، وتطوير مبنى الأقسام العلمية بكلية الهندسة"، ويختتم اليوم الأول بعقد المؤتمر الدولى للعلوم الهندسية وتطبيقاتها.

فيما تشمل جولة اليوم التالى لزيارة وزير التعليم العالى، تفقد افتتاحات المستشفى الجامعى، وافتتاح مبنى كلية التربية الجديدة.