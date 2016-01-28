النائب هيثم الحريرى يناقش "التأمين الصحى الجديد" بنقابة المهندسين بالإسكندرية

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، من خلال لجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس هيثم الحريرى، ندوة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ومناقشته مجتمعيا، وذلك اليوم الخميس 28 من يناير 2016 بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبى.

ويشارك فى الندوة التى تدور حول المناقشة المجتمعية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد قبل عرضه على البرلمان، أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، وممثلون عن وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحى، والنقابة العامة للأطباء، ونقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية والعديد من الشخصيات.