أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

النائب هيثم الحريرى يناقش "التأمين الصحى الجديد" بنقابة المهندسين بالإسكندرية

Google+ Print
النائب هيثم الحريرى يناقش "التأمين الصحى الجديد" بنقابة المهندسين بالإسكندرية النائب هيثم الحريرى يناقش "التأمين الصحى الجديد" بنقابة المهندسين بالإسكندرية
تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، من خلال لجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس هيثم الحريرى، ندوة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ومناقشته مجتمعيا، وذلك اليوم الخميس 28 من يناير 2016 بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبى.

ويشارك فى الندوة التى تدور حول المناقشة المجتمعية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد قبل عرضه على البرلمان، أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، وممثلون عن وزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحى، والنقابة العامة للأطباء، ونقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية والعديد من الشخصيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365