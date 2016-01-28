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حافظ على قلبك وحياتك.. لو عاوز تمارس رياضة ومش متعود ابدأ بالخفيف

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حافظ على قلبك وحياتك.. لو عاوز تمارس رياضة ومش متعود ابدأ بالخفيف حافظ على قلبك وحياتك.. لو عاوز تمارس رياضة ومش متعود ابدأ بالخفيف
كثير من الأشخاص يرغبون فى ممارسة الرياضة، وقد يقررون ممارستها بشكل مفاجئ دون أن يكونوا معتادين على ممارسة أى نوع منها، ورغم فوائد الرياضة إلا أن الخطير أن يتم البدء بممارسة بعض الألعاب الرياضية العنيفة بصورة مفاجئة ودون تعود على ممارسة بدنية من قبل، وهو ما قد يسبب بعض المشاكل الصحية للشخص ومنها أمراض القلب نتيجة أجهاد عضلة القلب وقد يصل الأمر أحيانا إلى الموت المفاجئ.

ممارسة الرياضة المفاجئة أحد أسباب ضعف عضلة القلب


>حول ذلك يقول الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب: "يجهل الكثيرون خطورة ممارسة رياضة بدنية عنيفة بصورة مفاجئة ودون أن يسبق للشخص ممارسة أى رياضة، وهو ما يسبب التعرض للإصابة بعض المشاكل الصحية التى تتعلق بعضلة القلب نتيجة المجهود المفاجئ".

المشى وركوب الخيل والسباحة أفضل للمبتدئين


>واستكمل أستاذ القلب قائلا "لممارسة الرياضة فوائد صحية عديدة ولكن يجب أن تمارس بشروط لتجنب أجهاد عضل الجسم، خاصة عضلة القلب مما يزيد فرص التعرض للموت المفاجئ".

ويتابع د. محمد قائلا "يجب على الأشخاص الذين لم يمارسوا رياضة من قبل البدء بممارسة الرياضة بالتدريج، بحيث يكون المجهود متدرجا، ويفضل أن تكون رياضة فردية مثل رياضة المشى ثم ركوب الخيل ثم السباحة ومنها للألعاب التى تتطلب بذل جهد أكبر.

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مصر 365

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