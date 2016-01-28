شرطة القصيم: «فيديو إسعاف المصاب» حادث عرضي

لقي مقطع فيديو أوضح مصوره بأنه توثيق لإسعاف مصاب سقط من كوبري بعنيزة جرى تداوله بشكل واسع خلال اليومين الماضيين ردود فعل واسعة ومتباينة بين المتلقين على وسائل التواصل الاجتماعي فقد ابدى البعض تأييدهم لتصوير الحدث معتبرين تصرف المسعف توثيقا للحادثة وتجنيباً له من تبعاتها فيما عّد البعض التصوير ونشر المقطع بالمحرج للمصاب ولذويه وخدشا لكرامته وإنسانيته ملمحين بأحقية المصاب وذووه بمقاضاة المسعف المصور.

من جانبها أوضحت شرطة القصيم في بيان لها على لسان ناطقها الإعلامي الرائد بدر السحيباني ان المؤشرات الأولية تدل على عرضية الحادث وان شرطة محافظة عنيزة باشرت سقوط وافد عربي من (كوبري) بالقصيم.

واوضح الرائد السحيباني أنه في مساء يوم الاثنين الموافق 15/4/1437ه تبلغت الجهات الأمنية عن وجود شخصٍ مصاب إثر سقوطه من علوٍ فوق أحد الجسور الممتدة على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، مبيناً أنه على الفور باشرت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للبلاغ وتم نقل المصاب وهو وافدٌ عربي في العقد الثالث من العمر إلى مستشفى الملك سعود بعنيزة لتلقي العناية الطبية اللازمة ومتابعة حالته الصحية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.