«العمل» و«الهيئة» تبحثان ضوابط عمل المرأة في محال تبوك

عقد علي آل عامر المدير العام لفرع وزارة العمل في منطقة تبوك، اجتماعاً مع وفد من فرع الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برئاسة الشيخ سعد بن عبدالله آل عتيق، حيث أقيمت ورشة عمل بين الجانبين تم من خلالها مناقشة ضوابط عمل المرأة في المحلات المتخصصة أو القائمة بذاتها.

أوضح مدير عام فرع وزارة العمل، أن الدور المطلوب من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بفروع الهيئة التعاون الكامل مع مكتب العمل بالأعمال الميدانية لمتابعة مدى التزام محلات بيع المستلزمات النسائية بالتعليمات الواردة في دليل عمل المرأة في القطاع الخاص، وفي حال وجود مخالفات لمحلات بيع المستلزمات النسائية للتعليمات الواردة في الدليل من حيث بيئة العمل يتم التعامل مع المخالفة برفع الملاحظات لمكتب العمل، وفي حال وجود مخالفات سلوكية خاطئة كالتحرش الجنسي أو الابتزاز تدين أياً من العاملين أو العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية تسيء لبيئة العمل يتم التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في الهيئة مع ضرورة إبلاغ مكتب العمل بمعلومات تفصيلية مدعمة بالوثائق والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك المخالفات.

وأضاف أن المنشآت أو الكيانات التي تقوم بتشغيل عاملات وافدات بصورة غير نظامية تطبق عليها غرامات مالية من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة والحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، وفي حال قيام أي عاملة سعودية بالتعاون مع المنشأة والكيانات التابعة لها التي تعمل في بيع المستلزمات النسائية المحددة بالتسجيل في وظيفة وهمية لديها فإنها تحرم من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.

من جانبه، أكد رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سعد آل عتيق حرص "الهيئة" على التعاون الكامل مع وزارة العمل فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة على عمل المرأة في القطاع الخاص وأشاد بما تضمنه الدليل المعد من قبل الوزارة بهذا الشأن وفي ختام اللقاء قام مدير فرع وزارة العمل بتقديم درع تذكاري لرئيس الهيئات.