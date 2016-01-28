العميرين يحتفي بمجلس بلدي الأحساء الجديد وجمعية البر

حضر صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود، احتفاء رجل الأعمال المعروف عبدالله بن سعد العميرين يوم امس بأعضاء المجلس البلدي بالأحساء بمناسبة تشكيل المجلس البلدي الجديد، كما احتفى بمدير عام جمعية البر الخيرية بالأحساء بمناسبة فوزها بجائزة الملك خالد للمؤسسة غير الربحية.

وشهد الحفل الذي حضره لفيف من اعيان المحافظة عدة كلمات، بدأت بكلمة لرجل الاعمال العميرين والذي رحب بالحضور وفي مقدمتهم الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي، مؤكداً ان هذا الاحتفاء جاء بمناسبة تشكيل المجلس البلدي الجديد وكذلك فوز جمعية البر الخيرية بجائزة الملك خالد.

بعد ذلك ألقى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي كلمة هنأ فيها اعضاء المجلس على ثقة أهالي الأحساء بهم وطالبهم بنقل هموم ومطالب المواطن والعمل على حلها، ثم ألقى رئيس المجلس البلدي بالأحساء أحمد بن إبراهيم السماعيل الجعفري كلمة عبر فيها عن سعادة وفخر المجلس البلدي بكسب ثقة أهالي الأحساء، وانهم سيعملون خلال الفترة القادمة على كل ما من شأنه المساهمة في تطور المحافظة.

ثم ألقى مدير عام جمعية البر معاذ الجعفري كلمة شكر فيها رجل الأعمال العميرين على هذه المبادرة، مؤكداً ان حصول الجمعية على جائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية ستكون دافعاً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي ختام اللقاء تم تقديم الدروع التذكارية لرئيس واعضاء المجلس البلدي ومدير عام جمعية البر، كما تم تقديم هدية تذكارية للأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي وهي عبارة عن صورة لوالدة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود ثم تناول الجميع طعام العشاء.