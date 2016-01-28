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بالفيديو – برشلونة يعاقب بلباو على هدفه الرائع.. أسقطه بثلاثية في الكأس

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بالفيديو – برشلونة يعاقب بلباو على هدفه الرائع.. أسقطه بثلاثية في الكأس بالفيديو – برشلونة يعاقب بلباو على هدفه الرائع.. أسقطه بثلاثية في الكأس

أقصى برشلونة منافسه أتليتك بلباو من كأس إسبانيا بعد تغلبه عليه مجددا في لقاء الإياب الذي جمع بينهما يوم الأربعاء في ربع النهائي.

وكان برشلونة قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب سان ماميس بهدفين لهدف.

ونجح بلباو في تسجيل هدفا عن إينياكي ويليامز في الدقيقة 12، ليحتاج لهدف آخر كي يتمكن من التأهل لنصف النهائي.

ولكن رد برشلونة جاء قاسيا بعدما عدل لويس سواريز في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 81 سجل جيرارد بيكيه الهدف الثاني، قبل أن ينهي نيمار حفلة الفريق الكتالوني بتسجيله للهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبذلك يواصل برشلونة حملته للدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي، ويتأهل لنصف النهائي بعد سيلتا فيجو الذي تغلب في وقت سابق على أتليتكو مدريد.

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فيديو اليوم السابع

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