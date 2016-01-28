فريق درجة ثانية يكتب الهزيمة الأولى لبيسيرو مع بورتو

نجح فريق فييرينسي أحد أندية الدرجة الثانية في البرتغال في إلحاق الهزيمة ببورتو بهدفين دون رد تحت قيادة مدربه جوزيه بيسيرو.

وكان بيسيرو قد فسخ تعاقده مع الأهلي وتولى مهمة تدريب بورتو ونجح في الفوز في أول مبارياته على ماريتيمو بهدف دون رد وكان ذلك في الدوري البرتغالي.

وكانت المباراة الثانية لبيسيرو مع بورتو يوم الأربعاء أمام فييرينسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس دوري البرتغال وذلك لحساب المجموعة الأولى.

وسقط بورتو بهدفين دون رد سجلهما هيلدر كاسترو من ركلة جزاء، ورافائيل بورسيليس في الدقائق 39 و81.

وبذلك يودع بورتو كأس دوري البرتغال من تلك المرحلة بعدما فشل في جمع أي نقطة في مرحلة المجموعات في البطولة ويحتل المركز الرابع.

وكان بورتو قد ودع تلك البطولة الموسم الماضي من الدور نصف النهائي على يد بنفيكا.

ولكن الجدير بالذكر أن بورتو كان قد ضمن توديع البطولة قبل تولي بيسيرو المهمة رسميا.

فقد هُزم الفريق الملقب بالتنانين في الجولة الماضية أمام فامليكو بهدف دون رد والتي عصفت بآماله في اللحاق بصدارة المجموعة، وهي المباراة التي شاهدها مدرب الأهلي السابق من المدرجات (طالع التفاصيل).

وينص نظام كأس دوري البرتغال على تأهل صاحب الصدارة في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور نصف النهائي مباشرة.