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ننشر صور الطيارين الشهيدين فى سقوط "طائرة تدريب" بالإسماعيلية

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ننشر صور الطيارين الشهيدين فى سقوط "طائرة تدريب" بالإسماعيلية ننشر صور الطيارين الشهيدين فى سقوط "طائرة تدريب" بالإسماعيلية
حصل "اليوم السابع"، على صور الطيارين اللذين استشهدا فى سقوط طائرة تدريب F16 بقاعدة فايد الجوية، جراء عطل فنى بها أثناء هبوطها بالقاعدة.

وقالت مصادر، إن الشهيد نقيب طيار محمود محمد فؤاد من أبناء مدينة الغردقة، من خريجى الدفعة 74، وكان مع الرائد طيار محمد جمال عبد العزيز الشهيد الثاني دفعة 68.

فيما أكدت مصادربمدينة فايد، أن الطيارين ضحيا بنفسيهما ورفضا القفز من الطائرة لانقاذ مدينة فايد من كارثة محققة وخرجا بالطائرة من منطقة سكنية وفاديا كارثة كان من الممكن أن يسقط فيها آلاف الضحايا.

وينتظر أهالى شهيد الغردقة، وصول جثمان الشهيد الذى من المقرر وصوله لقاعدة الغردقة الجوية.

الطيارين الشهيدين (1)

الطيارين الشهيدين (2)

المتحدث العسكرى: سقوط طائرة F16 خلال تنفيذ طلعة تدريبية واستشهاد طاقمها

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