«الشورى» يتجه لتعديل مدة جواز السفر إلى عشر سنوات والتأكيد على إجازة اليومين للقطاع الخاص

قررت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تعديل مدة صلاحية جوازات السفر لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس لمن أتم العشرين عاماً وتعديل رسوم الإصدار تبعاً لذلك، وانتهت من دراسة ملحوظات وآراء الأعضاء على تقريرها الذي نوقش في وقت سابق وأدرجت الأمانة العامة وجهة نظر اللجنة النهائية على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل ليصوت المجلس على توصيتها في هذا الخصوص.

من ناحية أخرى، دفع الخلل الواضح في الإشراف والمتابعة لأغراض السلامة العامة، وحدوث حوادث جسيمة تعرضت فيها حياة المواطنين للخطر بسبب ضعف الرقابة والإشراف والمتابعة تجلت في حوادث السقوط والغرق في فتحات الصرف الصحي، دفع د. حنان عبدالرحيم الأحمدي عضو لجنة الاقتصاد والطاقة إلى مطالبة وزارة الشؤون البلدية بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة وإجراءات المحافظة على السلامة العامة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، وقد اقتنعت لجنة الإسكان والخدمات العامة بتوصية العضو الأحمدي وضمنتها تقرير وجهة نظرها وتوصياتها النهائية على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 351436 لتناقش الاثنين المقبل ويصوت عليها في الجلسة ذاتها، وأشارت الأحمدي إلى ما يلمسه المواطن من ضعف تنسيق وتبادل للاتهامات بين الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة للمنشآت العامة.

إلى ذلك تعرض لجنة الإدارة والموارد البشرية يوم الثلاثاء المقبل تقريرها -انفردت به الرياض قبل أسبوعين- بشأن تعديل المواد 98 و99 و100 و104 من نظام العمل وإصرارها على رفض التراجع عن موافقة المجلس على منح إجازة العاملين في القطاع الخاص يومين في الأسبوع وخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، متمسكةً بقراره الصادر قبل سنتين ومعلنة عدم قناعتها بمبررات مجلس الغرف وغرفة الرياض بالإبقاء على ساعات العمل 48 ساعة مع إجازة يوم واحد في الأسبوع، مؤكدةً وجوب الحفاظ على تعديلاتها على مواد نظام العمل المشار إليها وأن أي تراجع عنها يضعف من قوة النظام الجديد في جذب العامل على حساب تعديلات أخرى تجعل النظام أكثر جذباً للمستثمر وصاحب العمل.

ويناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل تقرير مصلحة الجمارك السنوي وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق، كما يناقش في جلسة الثلاثاء الذي يليه تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع تكريم شهيد الواجب ومن في حكمه والذي انفردت به "الرياض" وتناقلتها بعد ذلك بعض وسائل الإعلام والمقدم من عضو الشورى حمد آل فهاد.