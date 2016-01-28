خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح «الجنادرية 30» وسباق الهجن السنوي الكبير.. الأربعاء المقبل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً أمس من مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل. وجرى خلال الاتصال بحث قضايا المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن. وأشادت المستشارة بدور المملكة في توحيد المعارضة السورية وبجهودها لإحلال السلام في سورية.

كما تلقى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

متعب بن عبدالله: رعاية الملك دعم لمسيرة الثقافة والإبداع في المملكة والعالم العربي

واستقبل - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس، كلاً من معالي وزير الدفاع الإندونيسي رياميز أرد رياكودو، ومعالي وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، ومعالي نائب وزير الدفاع بسلطنة بروناي الفريق داتو عبدالعزيز محمد تميت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون بين المملكة ودولهم الشقيقة، في المجالات الدفاعية.

واستقبل خادم الحرمين، معالي قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول لويد جيه أوستين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبالات، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويرعى خادم الحرمين الأربعاء المقبل، الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني 1437ه حفل افتتاح المهرجان الوطني الثلاثين للتراث والثقافة الذي ينظمه الحرس الوطني والذي يتخلله سباق الهجن السنوي الكبير.

صرح بذلك نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري خلال المؤتمر الصحفي الذي رعاه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان بالرياض ظهر امس وسلط فيه الضوء على أبرز نشاطات وبرامج المهرجان.

ورفع الأمير متعب الشكر والعرفان للرعاية والدعم الذي يحظى به المهرجان من لدن خادم الحرمين وقال سموه: إن هذه الرعاية الكريمة للمهرجان هي وسام شرف للحرس الوطني وللمهرجان ولكافة اللجان العاملة وهي أيضا دعم لمسيرة الثقافة والإبداع في المملكة وفي العالم العربي ونوه سموه بالمشاركات المتميزة في المهرجان لدول مجلس التعاون الخليجي.

ورحب سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بمشاركة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة كضيف شرف في المهرجان معرباً عن اعتزازه بهذه المشاركة.

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