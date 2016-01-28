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مصرع "عراقية" بعد سقوطها من الطابق الرابع بالشيخ زايد

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مصرع "عراقية" بعد سقوطها من الطابق الرابع بالشيخ زايد مصرع "عراقية" بعد سقوطها من الطابق الرابع بالشيخ زايد
لقيت ربة منزل، عراقية الجنسية، مصرعها، الأربعاء، بعد سقوطها من الطابق الرابع، واختل توازنها بسبب سقوط "درابزين البلكونة".

تلقى المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، وبالانتقال إلى محل الواقعة وإجراء التحريات تبين أن المتوفية تدعى "ح.ج" 54 سنة، ربة منزل، عراقية الجنسية، وأفاد أفراد أسرتها أنها أثناء نشرها الغسيل ببلكونة الشقة الكائنة بالطابق الرابع سقط "درابزين" الحديد الخاص بالبلكونة مما أسفر عن اختلال توازنها وسقوطها أرضا لتلقى مصرعها على الفور .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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