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ماذا تفعل أصالة في الكويت؟

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الأربعاء 27-01-2016 21:45

وصلت الفنانة السورية أصالة نصري إلى الكويت قادمة من القاهرة للمشاركة في أولى حفلات مهرجان "هلا فبراير" والذي تنطلق فعالياته الغنائية مساء غداً الخميس بحفل ساهر يجمعها مع عبادي الجوهر وفهد الكبيسي.
وحظيت أصالة باستقبال كبير من جمهورها في الكويت الذي التف حولها في المطار لالتقاط بعض الصور التذكارية وقالت نصري في تصريحات إلى "سيدتي" عن زيارتها " سعيدة بوجودي بين الجمهور الكويتي والخليجي واعتدت كل عام على مشاركتهم الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير وفي انتظارهم بمسرح صالة التزلج مساء غداً الخميس" .
وأشارت النجمة السورية إلى أنها سوف تقدم مجموعة من أبرز اغنياتها لاسيما التي تضمنها ألبومها الأخير، مؤكدة على أن الحفل سيشهد أغنية خاصة بالكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، ومعربة عن خالص تقديرها لجمهورها بالكويت.

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سيدتي