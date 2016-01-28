شبح الحزن لا يفارق ميسون أبو أسعد لهذا السبب ؟!

بدأت النجمة السورية ميسون أبو اسعد تصوير أحد ادوار البطولة في مسلسل " زوال " للكاتبين زكي مارديني ويحيى بيازي و إخراج احمد إبراهيم أحمد و إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي .

وتؤدي ميسون في المسلسل بحسب ما علم " سيدتي نت " بشكل خاص وحصري شخصية " وداد " وهي سيدة رقيقة ولافتة لدرجة تكفي ليعجب بها كل رجال الأرض وهذا ما يصير أحياناً لعنة تلاحقها.

قصتها القديمة طويلة ومؤلمة ولكنها اختارت الصبر وإغلاق صفحة الماضي والبقاء جوار الرجل التي تعشق وتبجل .

وتعترض وداد الكثير من المشاكل والاتهامات وتمثل أم طالب بالنسبة لها كابوساً يأبى أن يفارقها حتى عندما يقترب الفرح ليطرق بابها .

تعيش " وداد " قصة حب مع " أبو حوا " بطل العمل الذي يجسد دوره النجم فادي صبيح حيث قدمت إلى حارته هرباً من زوجها الذي توفي فيما بعد فيقف أهل الحارة إلى جانبها ويحتضنوها .. لكن زفافها الذي تكلل به قصة حبها الخالدة لا يكتمل بفرح ويأبى شبح الحزن أن يفارقها حتى هنا.

وكانت ميسون قد بدأت موسمها من خلال المشاركة بثلاثيات مسلسل مدرسة الحب للمخرج صفوان نعمو بالإضافة إلى مشاركاتها ببطولة المسلسل البوليسي الاجتماعي " مذنبون أبرياء " .

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