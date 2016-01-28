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هل تجمع باريس بين اليسا وهيفاء وهبي؟

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الأربعاء 27-01-2016 22:16

‎تواصل هيفاء وهبي نشر صور رحلتها الى باريس، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، التي قصدتها لحضور أسبوع الموضة في باريس، والتي قصدتها إليسا للهدف نفسه.

آخر ما نشرته هيفاء وهبي، هو تظهر فيه وهي تتابع عرض المصصم إيلي صعب. أماآخر صورة من رحلتها الباريسية، فكانت وهي تستعد لتناول الفطور، حيث نشرت صورة لوجبة الأفطار خلال وجودها في الفندق، وعلّقت تحتها " كل السعادة تبدأ مع وجبة فطور صغيرة.صباح الخير باريس". وقبلها، كانت قدر نشرت صورتين لها الأولى يظهر فيها من برج "إيفل"، والثانية خلال تجوالها في شوارع باريس". وإلى هذه الصو، نشرت هيفاء فيديو قصير وهي في قمرة القيادة وتتحدث مع كابتن الطائرة خلال إقلاعها من مطار بيروت الدولي.

أما اليسا فتنشرت صورتين لها مع بعض الأصدقاء خلال وجودهافي باريس، كما كانت قد نشرت قبل سفرها صورة لها خلال حضورها عرض أزياء للمصمم ايلي صعب، في العام الماضي.

فهل يمكن أن تجمع باريس بين النجمتان هيفاء وهبي وإليسا وأن تتبادلا التحية والحديث، بعد أن عجرت بيروت عن الجمع بينهما؟

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