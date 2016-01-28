كاميرون يناقش مع العاهل السعودى هاتفيا مؤتمر دعم سوريا والوضع فى اليمن

>أجرى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، مساء أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، ناقش خلاله الخطط الخاصة باستضافة لندن لمؤتمر دعم سوريا الأسبوع القادم، إضافة إلى التطورات فى اليمن.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية فى بيان له "هنأ رئيس الوزراء الملك سلمان على مرور عام على توليه عرش المملكة العربية السعودية".

وأضاف "اتفق الزعيمان على أن مؤتمر المانحين لسوريا سيكون فرصة هامة لتعزيز الدعم للاجئين فى المنطقة، بما فى ذلك تمويل إضافى كبير"، مشيرا إلى أنهما اتفقا أيضا على العمل معا ليحقق المؤتمر أكبر نجاح ممكن، حيث وعد الملك سلمان بحضور رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق باليمن، قال المتحدث "اتفق رئيس الوزراء والملك على ضرورة التوصل إلى حل سياسى".

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