تحقيق في الجول – هل تؤثر هزيمة مصر من الأردن في التصنيف.. رجل الفيفا يجيب

بعد خسارة مصر من الأردن بهدف دون رد في مباراة ودية بأسوان.. يشعر الكثيرون بالقلق حول تصنيف مصر في الفيفا. FilGoal.com يكشف حقيقة ما إذا كانت ستؤثر أم لا.

وصل خطابا لاتحاد الكرة يوم 15 يناير الماضي يفيد باعتماد مباراتي الأردن وليبيا دوليتين.. ولكن هل تؤثر على تصنيف الفيفا؟ لنرى

يفيد الخطاب بموافقة الفيفا على اعتبار اللقاء كأنه دولي.. لكنه ليس ضمن الأجندة الدولية.

بمعنى يكون له شروط معينة بأن يكون الحكم دولي وعدد التغييرات يكون محدودا لكن لا يمكنه مثلا استقدام اللاعبين المحترفين خارج البلاد إلا في الأجندة الموضوعة سلفا خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى يوليو 2018.

ويبقى السؤال.. هل تؤثر مباراة الأردن على التصنيف؟ (ما ينطبق عليها ينطبق على لقاء ليبيا يوم الجمعة)

مصر تريد أن ترتقي في تصنيف الاتحاد الدولي لكي تبتعد عن المنتخبات الكبرى في إفريقيا بقرعة تصفيات كأس العالم 2018.

أبو ريدة

وعلى ذلك، سأل FilGoal.com هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والفيفا.

يقول أبو ريدة لـFilGoal.com: "المباراة دولية لكن ليست ضمن الأجندة الدولية ولا تؤثر على تصنيف مصر قبل قرعة دور المجموعات بتصفيات المونديال".

وأضاف "أتحدث مع اللاعبين ألا يفكرون في هذا الأمر.. وحتى لو ارتقينا للتصنيف الأول في إفريقيا، فسنواجه منتخبات قوية وانظروا لمنتخبات التصنيف الثاني والثالث".

"ولا ننسى أن بطولة إفريقيا للمحليين تؤثر في التصنيف ومصر لا تشارك بها وبالتالي ربما تجد منتخبات من الوارد أن تعبر مصر في الترتيب".

حمادة المصري والشامي

وسأل FilGoal.com الثنائي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حمادة المصري ومحمود الشامي.

واتفق الثنائي في تصريحاته على أن مباراتي الأردن وليبيا خارج الأجندة – كما ذكرنا سلفا – لكن شددا على أن المباراة لن تؤثر على ترتيب مصر في التصنيف الشهري للفيفا.

وقال الشامي لـFilGoal.com : "ما سيؤثر على نقاط مصر في التصنيف الشهري للفيفا هي مباراة نيجيريا في تصفيات كأس الأمم مارس المقبل".

رأي مخالف

وإن كان اتفق ثلاثة مسؤولين حول عدم أهمية المباراة في تصنيف مصر بالاتحاد الدولي لكرة القدم.. فهناك من يرى عكس ذلك.

ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يجيب لـFilGoal.com قائلا: "المباراة ليست ضمن الأجندة الدولية، لكنها مباراة ودية دولية وتم تسجيلها في الفيفا وتؤثر على التصنيف".

"الفيفا وافق على اعتبارها مباراة دولية ووافق على تعيين حكم مصري بشرط أن يكون دوليا".

وأدار المباراة الحكم الدولي محمود البنا.

إذن

عضو المكتب التنفيذي للفيفا وعضوي مجلس إدارة يؤكدون أن المباراة لن تؤثر في تصنيف مصر بالفيفا، ورأي واحد يرى عكس ذلك.

مصر الآن في الترتيب العاشر إفريقيا (58 دوليا) بمعنى أننا في أخر مقاعد التصنيف الثاني.

سننتظر مع الأيام الأولى من شهر فبراير لمعرفة الخبر اليقين مع إعلان التصنيف.

وتقام قرعة تصفيات كأس العالم في يونيو المقبل.