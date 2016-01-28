حظك اليوم برج الجدى الخميس 28/1 /2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:>يتميز مواليد برج " الجدى " على الصعيد المهنى بأنهم قادرون على خلق أفكار جديدة ومتطورة فيجعلهم ذلك فى مرتبة متقدمة فى العمل ، لديهم قدرة كبيرة على الخروج من المأزق بصورة سريعة ، يضعون أهداف صغيرة قريبة للتحقيق ولا يغرقون فى الأحلام المستحيلة.

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

>يسعى مواليد برج الجدى أن تكون حياتهم العاطفية هادئة فهم مخلصون ويرون الشريك أفضل اختيار لهم فى الدنيا، دائما الحياة الاسرية تمثل لهم الأمان والاستقرار ولا يسعون إلى أفسادها مهما تكن الظروف، فهم دائما يأتون على حساب نفسيتهم وصحتهم مقابل اسعاد الأخر

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>أظهرت التحاليل الأخيرة التى أجريتها بأنك تعانى من بعض الإضرابات حاول أن تتخطى ذلك بأتباع تعليمات الطبيب وستكون صحتك فى الفترة القادمة أفضل وستشعر بالتحسن فورا ، الطعام الصحى سبيلك لحل مشاكل حاول أن تفعل ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>تتوقع لك الأبراج أن يكون هناك حل سريع للمشكلة الأخيرة التى ترعضت لها فى العمل لا تكن متوتر اكثر من اللازم فأنت انسان تسعى لحل مشاكل الجميع وبالتأكيد سيكون هذا محل تقدير وسوف تجد من يقف فى ظهرك حتى تتجاوز هذه المحنة، لا تهمل الشريك حتى لا تفسد حياتك الاسرية