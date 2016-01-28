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برج القوس حظك اليوم الخميس 28 يناير 2016

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برج القوس حظك اليوم الخميس 28 يناير 2016 برج القوس حظك اليوم الخميس 28 يناير 2016
برج القوس على الصعيد المهنى..
>تحذرك الأبراج فى الفترة المقبلة، عليك أن تعيد ترتيب أوراقك وتعرف جيداً كيف يمكن أن تدير المعركة، عليك أن تتحكم فى تصرفاتك غير المسئولة، الأموال التى يوفرها عملك الآن غير كافية لتغطية النفقات، لذا يجب أن تبدأ فى البحث عن عمل أخر يساعدك على زيادة هذا الدخل، كما أنه يفترض أن تهتم أكثر من ذلك بكل التفاصيل الصغيرة فى العمل.

برج القوس على الصعيد العاطفى..
>قد يكون اليوم مميز بدرجة كبيرة على مستوى علاقتك بالحبيب، فهذا اليوم هو الوقت المثالى لتبادل المشاعر مع الحبيب وهو أيضاً وقت جيد لإعادة العلاقة إلى طبيعتها القديم، لأن هذا سيصنع جو من الحميمة والحب مع شريك الحياة.

على الصعيد الصحى..
>قد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة، لذا يجب أن تبدأ من الآن فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية نفسك، يجب أن تقوم بتنظيم غذائك أكثر من ذلك، لأن هذا سيعزز جهاز المناعة لديك، فما عليك الآن أن تبدأ بتناول الكثير من المياه والفيتامينات لكى تحصل على جسد مثالى.

توقعات علماء الفلك لك..
>يتوقع علماء الفلك أن تتلقى اتصال اليوم من شخص كان قد ابتعد عنك كثيراً فى الفترة الماضية، وسيعترف لك بمشاعره التى قد تكون مفاجئة بالنسبة لك، حيث يتوقع أن يكون نهاية هذا اليوم مبشرة جداً، كما يتوقع أن تتخلص نهائياً من المشاعر السلبية التى تسيطر عليك.

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مصر 365

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