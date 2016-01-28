حظك اليوم برج العقرب الخميس 28/1 /2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:>يتميز مواليد برج " العقرب " على الصعيد المهنى بأنهم ملتزمون بالتعليمات إلى أقصى درجة مما يجعلهم موظفين مثاليين ، ولكن يجب أن يكون لديهم قدرة على إيجاد الحلول السريعة للخروج من المشاكل التى تطرأ على الحياة العملية من وقت لأخر .

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

>مواليد برج العقرب دائما يتمتعون برغبة كبيرة فى تجديد الحياة العاطفية يسعون للتميز حتى لا يتسلل الملل إلى داخلهم فهم بطبيعة الحال يملون سريعا ، ولكنهم قادرون على تحويل الحياة المملة إلى اخرى أكثر إشراق وسعادة من غيرهم من الأشخاص

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>يرى مواليد برج العقرب أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء يحاولون طوال الوقت أن يتبعون نصائح الأطباء للحفاظ على صحتهم، ويهتمون جدا برأى خبراء الطقس حتى يتجنبون الوقوع فى بعض المشاكل الصحية ، حتى أنهم يكنون بمثابة مرجع لمن حولهم فى هذا الشأن.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>تتوقع لك الأبراج أن تصل خلال فترة قصيرة إلى أحلامك التى سعيت لها فترة طويلة لا تتردد فى القيام ببعض الأعمال المؤجلة حتى تكون فى المقدمة دائما، ستقابل صديق قديم فى الفترة القادمة وسوف يثمر هذا اللقاء على كثير من الأفكار التى تلقى بظلالها الناجحة على حياتك العملية والأسرية .