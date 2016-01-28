برج العذراء حظك اليوم الخميس 28/1/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:>مشاكل عديدة تراكمت على أبناء هذا البرج على المستوى العملى طوال الفترة الماضية وخاصة أمس على مستوى الحياة العملية، لكن اليوم ستكون بداية لتحقيق اول أحلامهم، فلا داعى من التشاؤم لأن النجاح قادم وهذا العام هو عام حظكم .

على الصعيد العاطفى:

>مازال الحب والمشاعر الكبيرة تحلق بأبناء هذا البرج وتحيط بهم، فسيكون شريك حياتك هو السبب الرئيسى فى دفعك إلى الأمام وعلى الرغم من بعض المشاكل البسيطة التى ستمرون بها، إلا أنكما ستمرون من هذه المرحلة بسلام دون أن تترك أثرها على علاقتكما بالعس ستزيدها قوة وتمسك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>ستتحسن حالتك النفسية نوعا ما فى هذا اليوم وسيزول بعض الآثار السلبية التى طالما صاحبة أبناء هذا البرج لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا حتى تستمر حالة التحسن ولا يتحول الأمر إلى مرحلة أصعب .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .