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حظك اليوم برج الميزان الخميس 28/1 /2016

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 28/1 /2016 حظك اليوم برج الميزان الخميس 28/1 /2016
برج الميزان على الصعيد المهنى:
>يتميز مواليد برج " الميزان" على الصعيد المهنى بأنهم قادرين على تعويض ما فتهم من خسائر لا تجعل الحزن يتسلل إلى نفسيتك وكن واثق من قدرة الله أنه يريد بك الخير ، حاول أن تغير من نفسك حتى تحصد النجاح عوضا عن الخسائر.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:
>موليد برج الميزان يتميزون بالعواطف الجياشة وقادرون على أعطاء الحبيب كل مايريد من مشاعر ولكن أغلب الأوقات تراهم يفشلون فى الحب ويتعثرون فى أدق التفاصيل، ولهذا عليهم الموازنة بين الرومانسية والحياة الواقعية حتى لا يتأثرون نفسيا ويصابون بخيبة الأمل.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
>تحاول أتباع نظام غذائى قاسى لتفقد وزنك الزائد اتبع التعليمات بكل حرفية حتى تصل إلى النتيجة المرجوة من البرنامج ، قليل من الصبر سوف تؤدى بك إلى نتائج كبيرة وعظيمة وسوف تحقق أمنيتك فى الحصول على جسم رشيق

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :
>تتوقع لك الأبراج أن تكون جميع الأيام القادمة مليئة بالأخبار السعيدة والتى ستعوضك كل مافات من خسائر لا تتردد فى تقديم مساعدات لمن حولك حتى ولو بالرأى فهذا قادر على اسعادهم وإسعادك أنت أيضا ، تقبل أخطائك الحبيب فأنت لست كامل الصفات ويجب أن يكون هناك مرونة حتى تسير الحياة.

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مصر 365

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