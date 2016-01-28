برج الأسد حظك ليوم الخميس 28 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى..>اليوم تأثير الكواكب عليك يجعلك قادر على فهم ما تعانيه منذ فترة طويلة على مستوى العمل، وإنجاز ما هو مطلوب منك وعلى استعداد أن تتولى أى مهمة بسهولة وتنجح بها، حاول أن تكون أكثر وضوحاً فى التعبير عن ذاتك، ولا تبدأ فى مهاجمة كل من حولك، فهذا ليس فى صالحك على الإطلاق.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

>قد تتأثر علاقتك بشريك الحياة قليلاً فى الفترة المقبلة، وذلك بسبب حدوث بعض التغيرات المادية التى تساهم فى تغيير شكل العلاقة بالكامل، عليك أن تقدم دعمك الكامل له، وعبر دائماً عن مشاعرك اتجاهه حتى تعود العلاقة من جديد إلى ما كانت عليه.

على الصعيد الصحى..

>أوضاعك الصحية غير مستقرة وذلك حسبما يوضحها علماء الفلك، أن اهمالك المتعمد لها يجلب عليك الكثير من المتاعب، فضلاً عن كونك فى الأساس لا تهتم بها وهو ما يجعلها فى مهب الريح، ويدفعك فيما بعد إلى الحصول على الكثير من الأدوية لحل الأزمة.

توقعات علماء الفلك لك خلال الأيام المقبلة..

>أحداث مثيرة فى انتظارك خلال الفترة المقبلة، عليك أن تجتهد كثيراً وتعرف كيف تدير معاركك، تخلص من عدوانيتك وحاول أن تستمع أكثر بحالة السلام النفسى، ولا تدع أفعال الآخرين وتصرفاتهم غير المسئولة تدفعك نحو ارتكاب المزيد من الأخطاء.