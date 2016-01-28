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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2016/1/28

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2016/1/28 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2016/1/28
لبرج الجوزاء :
>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:
>ستجد لمستقبلك الوظيفى ملامح واضحة وصريحة لذلك حاول أن تستغل أى فرصة تتاح لك فى هذا اليوم وتكون شخص صائد للفرص حتى لا تندم فى يوم وتعود وتتمنى لو تتاح لك فرصة للتقدم فى عملك مرة أخرى.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
>كان ومازال الحب هو بر النجاة ل|أبناء هذا البرج، فبشرة لكل غير المرتبطين من ستجدون محبوبكم المنظر إما فى هذا اليوم أو فى الأيام القليلة القادمة، فلا داعى للقلق، فستحققون حلم الاتباط وإقامة حياة عاطفية ناجحة .

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>مازالت الصحة جيدة والمعنويات مرتفعة، ولا يعانى أبناء هذا البرج من الوعكات الصحية الضخمة وكل ما سيواجهونه فى حياتهم الصحية مجرد ألام وأمراض بسيطة لا داعى للقلق بشأنها .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :
>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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