حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الخميس 28 يناير 2016

برج الأسد حظك ليوم الخميس 28 يناير 2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى..>اليوم تأثير الكواكب عليك يجعلك قادر على فهم ما تعانيه منذ فترة طويلة على مستوى العمل، وإنجاز ما هو مطلوب منك وعلى استعداد أن تتولى أى مهمة بسهولة وتنجح بها، حاول أن تكون أكثر وضوحاً فى التعبير عن ذاتك، ولا تبدأ فى مهاجمة كل من حولك، فهذا ليس فى صالحك على الإطلاق.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

>قد تتأثر علاقتك بشريك الحياة قليلاً فى الفترة المقبلة، وذلك بسبب حدوث بعض التغيرات المادية التى تساهم فى تغيير شكل العلاقة بالكامل، عليك أن تقدم دعمك الكامل له، وعبر دائماً عن مشاعرك اتجاهه حتى تعود العلاقة من جديد إلى ما كانت عليه.

على الصعيد الصحى..

>أوضاعك الصحية غير مستقرة وذلك حسبما يوضحها علماء الفلك، أن اهمالك المتعمد لها يجلب عليك الكثير من المتاعب، فضلاً عن كونك فى الأساس لا تهتم بها وهو ما يجعلها فى مهب الريح، ويدفعك فيما بعد إلى الحصول على الكثير من الأدوية لحل الأزمة.

توقعات علماء الفلك لك خلال الأيام المقبلة..

>أحداث مثيرة فى انتظارك خلال الفترة المقبلة، عليك أن تجتهد كثيراً وتعرف كيف تدير معاركك، تخلص من عدوانيتك وحاول أن تستمع أكثر بحالة السلام النفسى، ولا تدع أفعال الآخرين وتصرفاتهم غير المسئولة تدفعك نحو ارتكاب المزيد من الأخطاء.

>حظك اليوم لبرج الحوت:>على الصعيد المهني:>ما زال التراخى والتراجع عن أداء المهام الوظيفية يسيطر على أبناء هذا البرج، لكن لا داعى للخوف فبمجرد مرور هذا الشهر سيشهدون نهضة مرة أخرى فى مستوى حياتهم العملية، وسيجدون مستواهم فى حالة تحسن مثلما كان يحدث من قبل .

على الصعيد العاطفي:

>المثالية مازالت تحيط بأبناء هذا البرج على مستوى الحياة العملية ومازالوا ينعمون بعلاقة رومانسية ناجحة، وحتى غير المرتبطين منهم سيجدون شريك حياتهم وسيكون النجاح هو مستقبلهم فى هذه العلاقة، وعلى الرغم من بعض المشاكل التى ربما يتعرضون لها بسبب العصبية المفرطة التى يعانون منها إلا أنهم سيتخلصون من هذه المشاكل سريعا وستعود المثالية لتخيم فى حياتهم.

على الصعيد الصحي:

>مشاكل صحية صغيرة من الممكن أن تتصاعد وتكبر وتزيد عن حجمها الطبيعى بسبب بعض المشاكل العملية التى سيواجهوها والضغط النفسى الذى سوف يتعرضون له، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حرصا على صحتهم .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 28/1/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>مشاكل عديدة تراكمت على أبناء هذا البرج على المستوى العملى طوال الفترة الماضية وخاصة أمس على مستوى الحياة العملية، لكن اليوم ستكون بداية لتحقيق اول أحلامهم، فلا داعى من التشاؤم لأن النجاح قادم وهذا العام هو عام حظكم .

على الصعيد العاطفى:

>ما زال الحب والمشاعر الكبيرة تحلق بأبناء هذا البرج وتحيط بهم، فسيكون شريك حياتك هو السبب الرئيسى فى دفعك إلى الأمام وعلى الرغم من بعض المشاكل البسيطة التى ستمرون بها، إلا أنكما ستمرون من هذه المرحلة بسلام دون أن تترك أثرها على علاقتكما بالعس ستزيدها قوة وتمسك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>ستتحسن حالتك النفسية نوعا ما فى هذا اليوم وسيزول بعض الآثار السلبية التى طالما صاحبة أبناء هذا البرج لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا حتى تستمر حالة التحسن ولا يتحول الأمر إلى مرحلة أصعب.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

برج القوس حظك اليوم الخميس 28 يناير 2016

>برج القوس على الصعيد المهنى..>تحذرك الأبراج فى الفترة المقبلة، عليك أن تعيد ترتيب أوراقك وتعرف جيداً كيف يمكن أن تدير المعركة، عليك أن تتحكم فى تصرفاتك غير المسئولة، الأموال التى يوفرها عملك الآن غير كافية لتغطية النفقات، لذا يجب أن تبدأ فى البحث عن عمل أخر يساعدك على زيادة هذا الدخل، كما أنه يفترض أن تهتم أكثر من ذلك بكل التفاصيل الصغيرة فى العمل.

برج القوس على الصعيد العاطفى..

>قد يكون اليوم مميز بدرجة كبيرة على مستوى علاقتك بالحبيب، فهذا اليوم هو الوقت المثالى لتبادل المشاعر مع الحبيب وهو أيضاً وقت جيد لإعادة العلاقة إلى طبيعتها القديم، لأن هذا سيصنع جو من الحميمة والحب مع شريك الحياة.

على الصعيد الصحى..

>قد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة، لذا يجب أن تبدأ من الآن فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية نفسك، يجب أن تقوم بتنظيم غذائك أكثر من ذلك، لأن هذا سيعزز جهاز المناعة لديك، فما عليك الآن أن تبدأ بتناول الكثير من المياه والفيتامينات لكى تحصل على جسد مثالى.

توقعات علماء الفلك لك..

>يتوقع علماء الفلك أن تتلقى اتصال اليوم من شخص كان قد ابتعد عنك كثيراً فى الفترة الماضية، وسيعترف لك بمشاعره التى قد تكون مفاجئة بالنسبة لك، حيث يتوقع أن يكون نهاية هذا اليوم مبشرة جداً، كما يتوقع أن تتخلص نهائياً من المشاعر السلبية التى تسيطر عليك.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 28/1 /2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:>يتميز مواليد برج " الجدى " على الصعيد المهنى بأنهم قادرون على خلق أفكار جديدة ومتطورة فيجعلهم ذلك فى مرتبة متقدمة فى العمل ، لديهم قدرة كبيرة على الخروج من المأزق بصورة سريعة، يضعون أهداف صغيرة قريبة للتحقيق ولا يغرقون فى الأحلام المستحيلة.

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

>يسعى مواليد برج الجدى أن تكون حياتهم العاطفية هادئة فهم مخلصون ويرون الشريك أفضل اختيار لهم فى الدنيا، دائما الحياة الاسرية تمثل لهم الأمان والاستقرار ولا يسعون إلى أفسادها مهما تكن الظروف، فهم دائما يأتون على حساب نفسيتهم وصحتهم مقابل اسعاد الأخر

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>أظهرت التحاليل الأخيرة التى أجريتها بأنك تعانى من بعض الإضرابات حاول أن تتخطى ذلك بأتباع تعليمات الطبيب وستكون صحتك فى الفترة القادمة أفضل وستشعر بالتحسن فورا ، الطعام الصحى سبيلك لحل مشاكل حاول أن تفعل ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>تتوقع لك الأبراج أن يكون هناك حل سريع للمشكلة الأخيرة التى ترعضت لها فى العمل لا تكن متوتر اكثر من اللازم فأنت انسان تسعى لحل مشاكل الجميع وبالتأكيد سيكون هذا محل تقدير وسوف تجد من يقف فى ظهرك حتى تتجاوز هذه المحنة، لا تهمل الشريك حتى لا تفسد حياتك الاسرية

حظك اليوم برج العقرب الخميس 28/1 /2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:>يتميز مواليد برج " العقرب " على الصعيد المهنى بأنهم ملتزمون بالتعليمات إلى أقصى درجة مما يجعلهم موظفين مثاليين ، ولكن يجب أن يكون لديهم قدرة على إيجاد الحلول السريعة للخروج من المشاكل التى تطرأ على الحياة العملية من وقت لأخر .

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

>مواليد برج العقرب دائما يتمتعون برغبة كبيرة فى تجديد الحياة العاطفية يسعون للتميز حتى لا يتسلل الملل إلى داخلهم فهم بطبيعة الحال يملون سريعا ، ولكنهم قادرون على تحويل الحياة المملة إلى اخرى أكثر إشراق وسعادة من غيرهم من الأشخاص

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>يرى مواليد برج العقرب أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء يحاولون طوال الوقت أن يتبعون نصائح الأطباء للحفاظ على صحتهم، ويهتمون جدا برأى خبراء الطقس حتى يتجنبون الوقوع فى بعض المشاكل الصحية ، حتى أنهم يكنون بمثابة مرجع لمن حولهم فى هذا الشأن.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>تتوقع لك الأبراج أن تصل خلال فترة قصيرة إلى أحلامك التى سعيت لها فترة طويلة لا تتردد فى القيام ببعض الأعمال المؤجلة حتى تكون فى المقدمة دائما، ستقابل صديق قديم فى الفترة القادمة وسوف يثمر هذا اللقاء على كثير من الأفكار التى تلقى بظلالها الناجحة على حياتك العملية والأسرية .

حظك اليوم برج الميزان الخميس 28/1 /2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:>يتميز مواليد برج " الميزان" على الصعيد المهنى بأنهم قادرين على تعويض ما فتهم من خسائر لا تجعل الحزن يتسلل إلى نفسيتك وكن واثق من قدرة الله أنه يريد بك الخير ، حاول أن تغير من نفسك حتى تحصد النجاح عوضا عن الخسائر.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

>موليد برج الميزان يتميزون بالعواطف الجياشة وقادرون على أعطاء الحبيب كل مايريد من مشاعر ولكن أغلب الأوقات تراهم يفشلون فى الحب ويتعثرون فى أدق التفاصيل، ولهذا عليهم الموازنة بين الرومانسية والحياة الواقعية حتى لا يتأثرون نفسيا ويصابون بخيبة الأمل.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تحاول أتباع نظام غذائى قاسى لتفقد وزنك الزائد اتبع التعليمات بكل حرفية حتى تصل إلى النتيجة المرجوة من البرنامج ، قليل من الصبر سوف تؤدى بك إلى نتائج كبيرة وعظيمة وسوف تحقق أمنيتك فى الحصول على جسم رشيق

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>تتوقع لك الأبراج أن تكون جميع الأيام القادمة مليئة بالأخبار السعيدة والتى ستعوضك كل مافات من خسائر لا تتردد فى تقديم مساعدات لمن حولك حتى ولو بالرأى فهذا قادر على اسعادهم وإسعادك أنت أيضا ، تقبل أخطائك الحبيب فأنت لست كامل الصفات ويجب أن يكون هناك مرونة حتى تسير الحياة.

حظك اليوم برج الثور الخميس 28 /1/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>بعد فترة طويلة من العمل من خلف الكواليس تظهر للمرة الأولى اليوم مواهبك وقدراتك الخاصة أمام رؤسائك فى العمل، وستقابلها القيادات فى العمل بالتقدير والمكافآت المادية والمعنوية التى تجعلك تشعر بالإنجاز والنجاح وتمنحك المزيد من التشجيع لمواصلة العمل، قد ترتكب بعض الأخطاء الصغيرة ولكنهم سيتسامحون معك لأنهم يعرفون جيدًا كم تخلص لعملك.

على الصعيد العاطفى:

>اليوم قد تجد نفسك فى صحبة شخص حريص على أن يكون معك وكان ينتظر منذ فترة طويلة أن يحصل على اهتمامك ويلفت نظرك، وقد يتحول هذا اللقاء العابر إلى لقاء رومانسى عاطفى وخطير وهو ما تبحث عنه تمامًا، فحاول أن تستمتع به.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>روتين حياتك غير الصحى تدفع ثمنه اليوم ويظهر بوضوح فى آلام بالظهر والعمود الفقرى وزيادة ملحوظة فى الوزن تسبب لك الإزعاج وتجعلك فى حالة نفسية سيئة، وهو ما يجب أن تتخطاه بسرعة وتتوصل إلى حل وتبدأ فى تغيير نمط حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تواجهك بعض المشاكل والخلافات الصغيرة على مدار اليوم، وأنت تقابلها بانفعال شديد لذا من المهم أن تتذكر ضرورة التغاضى عن الأشياء البسيطة اليوم وألا تحاصر نفسك بالكثير من التوتر الذى يدمر راحة بالك ويفسد مزاجك، وحاول أن تقضى بعض الوقت فى نفسك ترفه عنها وتستمتع بالحياة.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 28 /1/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>تتعرف على أشخاص جدد لا تعرفهم فى مكان العمل سيكونوا مؤثرين عليك فى مجال العمل حاول أن تتواصل معهم بحرية وتجمع معلومات مفيدة منهم قدر الإمكان لأن كل ما تحصل عليه من معلومات سيكون عونًا كبيرًا لك فى إنجاز مشروع متعلق بالعمل فى المستقبل.

على الصعيد العاطفى:

>تتمتع بمؤهلات شخصية ومادية تجعلك مناسبًا لجذب أى شخص ولكن مشكلة الأشخاص الذين يتعاملون معك تكمن فى التعامل مع تعقيدت شخصيتك التى لا تظهر بسهولة والتى تصدمهم أحيانًا.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>ابحث عن شركاء آخرين يشجعونك على اتباع عادات صحية وممارسة الرياضة فالتشجيع يؤثر كثيرًا فى منحك القدرة على مواصلة العمل لتحقيق أهدافك المتعلقة بالتغذية الصحية واللياقة، ولكن حذار من أن تضغط على نفسك أكثر من اللازم كى لا تتعرض لمخاطر صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>اليوم هو يوم مهم بالنسبة لك وقد يمكنك خلاله أن تقيم اتصالات قوية ومؤثرة مع أشخاص مختلفين قد يفيدونك فى حياتك المهنية، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص قد لا يكونوا معك فى نفس مجال العمل فحاول أن تستعين بذكائك الاجتماعى قدر الإمكان لأنه سيصبح واحدًا من أهم أسلحتك.

برج الدلو حظك اليوم الخميس 28 يناير 2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى..>تميل فى الفترة المقبلة إلى التنصل من الواجبات والمسئوليات المطالب بها،وهذا من الممكن أن يجعلك تقع فى ورطة مع مديرك فى العمل، بسبب رغبتك فى عدم تحمل أى مهام أو مسئولية جديدة، وهو ما سيدفعه إلى معاقبتك لأنه شعر بأنك غير كفء، فحاول أن تتجاوز عن كل هذه الأخطاء التى ستكون لها تأثير سئ على مستقبلك بشكل عام.

على الصعيد العاطفى..

>ستكون أكثر فاعلية فى علاقتك مع شريك الحياة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الشريك فى هذه الفترة مشغول بدرجة كبيرة، مما يدفعك إلى الوقوف إلى جواره بهذه الطريقة الرائعة، كذلك عليك أن تهتم به أكثر من ذلك، وتكون علاقتك معه فى المستقبل أفضل مما هى عليها الآن، وذلك حتى تشعر بجمال الحياة.

على الصعيد الصحى..

>الهوس بأفكار معنية، وطريقتك الخاطئة فى التفكير قد تكون سبب أساسى فى تعكير مزاجك، كما أن هذا سيكون له أثر على صحتك النفسية بشكل عام، حاول أن تتعامل بهدوء أكثر من ذلك، لأن الهدوء وراحة البال هم مفتاحك لكى تنعم بحياة هادئة خالية من الأزمات.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع لك علماء الفلك أن تكون مهتم أكثر بمشاريع تجلب لك الكثير من الأموال خلال الفترة المقبلة، كما أن مشاريع العمل تجلب لك الكثير والكثير من الفوائد الرائعة، عليك أن تستمر فى هذا الطريق.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 28 /1/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>تبدأ العمل على مشروع جديد كان مؤجلاً منذ فترة طويلة، وهو ما يجعلك تشعر بالحماس وبأنك اقتربت خطوة جديدة نحو مستقبلك الناجح وتحقيق أحلامك المهنية. ولكن لا يجب أن تنسى فى خضم هذا الحماس أن تفكر بتريث وهدوء فى القرارات التى تتخذها والخطوات التى تقطعها، ولا تعتمد على الآخرين فى القيام بعملك ولا تخاف من اتخاذ موقف حاسم حين تشعر بأن الوقت حان لتفعل ذلك.

على الصعيد العاطفى:

>إنه لأمر جيد أن تتغاضى عن المعارك التافهة التى تعكر صفو علاقة الحب، ويكون صدرك أكثر اتساعًا للحبيب واستيعابًا له خاصة فى لحظات غضبه وحين يصدر عنه كلام أو سلوك يزعجك، لأنه على الرغم من كل شيء العلاقة بينك وبينه تتحسن كثيرًا خاصة أنه يتصرف ضمن الحدود المعقولة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>حاول أن تستغل الطاقة الزائدة التى تستمتع بها هذه الأيام فى ممارسة الرياضة بانتظام كى تساعد صحتك التى كانت متدهورة فى الفترة الماضية وحاول أن تحسن روتين حياتك كى لا تتفاقم مشاكلك الصحية البسيطة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>اليوم أنت ممتلئ بالرغبة فى لفت أنظار الآخرين وفعل أى شيء غريب وغير عادى، ولذا ستكون قادرًا على اتخاذ اجراءات قوية وحاسمة فى موضوعات كانت مؤجلة لوقت طويل.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الخميس 2016/1/28

>حظك اليوم لبرج الجوزاء :>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:>ستجد لمستقبلك الوظيفى ملامح واضحة وصريحة لذلك حاول أن تستغل أى فرصة تتاح لك فى هذا اليوم وتكون شخص صائد للفرص حتى لا تندم فى يوم وتعود وتتمنى لو تتاح لك فرصة للتقدم فى عملك مرة أخرى.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>كان ومازال الحب هو بر النجاة لأبناء هذا البرج، فبشرة لكل غير المرتبطين من برج الجوزاء ستجدون محبوبكم المنظر إما فى هذا اليوم أو فى الأيام القليلة القادمة، فلا داعى للقلق، فستحققون حلم الاتباط وإقامة حياة عاطفية ناجحة .

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>ما زالت الصحة جيدة والمعنويات مرتفعة، ولا يعانى أبناء هذا البرج من الوعكات الصحية الضخمة وكل ما سيواجهونه فى حياتهم الصحية مجرد ألام وأمراض بسيطة لا داعى للقلق بشأنها .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.