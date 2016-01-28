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المتحدث العسكرى: سقوط طائرة F16 خلال تنفيذ طلعة تدريبية واستشهاد طاقمها

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المتحدث العسكرى: سقوط طائرة F16 خلال تنفيذ طلعة تدريبية واستشهاد طاقمها المتحدث العسكرى: سقوط طائرة F16 خلال تنفيذ طلعة تدريبية واستشهاد طاقمها

نسأل الله ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته فهم احياء عند ربهم يرزقون ..في جنان ونهر..في مقعد صدق عند مليك مقتدر...اللهم الحقنا بهم فنحن نحسبهم من الشهداء بإذن ربهم...اللهم اجعل مثواهم الجنة...واحشرنا واياهم مع الحبيب المصطفي والنبي المجتبي واوردنا واياهم حوض نبيك واسقنا واياهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا يارب العالمين..اللهم انهم كانوا مرابطون مجاهدون في سبيلك احبوا دينهم ووطنهم واهليهم وشعبهم فضحوا بأرواحهم لأجلنا فاستجب لدعواتنا فهم انبل ما فينا واجمل مافينا فاستمع واستجب لدعائنا فأنت تري اعيننا تذرف دمعا وقلوبنا تتحسر عليهم ولكن ياربنا رضينا بحكمك وقضائك فاستجب لأناتنا ودعواتنا اللهم صبرنا وصبر اهليهم وذويهم واسكب صبرا وسلوانا ورحمة تبرد بها قلوبنا...يارب كل شيء ومليكه ارحمهم رحمة واسعة وارحمنا بهم وشفعهم في اهليهم وابائهم وامهاتهم وزوجاتهم وابنائهم واخلف عليهم وآجرهم في مصيبتهم...ونعزي شعب والرئيس ووزير الدفاع وكل رجال الجيش الابطال..وانا لله وانا اليه راجعون..

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