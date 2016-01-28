عبد الله بن زايد يشيد بتنامي العلاقات بين الإمارات وموريشيوس

أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بتنامي العلاقات بين الإمارات وجمهورية موريشيوس في إطار حرصهما على تعزيز التعاون فيما بينهما في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان عام الوزارة أمس شوكت علي سودن نائب رئيس وزراء جمهورية موريشيوس الذي يزور البلاد حاليا، وجرى خلال اللقاء الذي حضرته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة بحث آفاق التعاون والصداقة بين البلدين خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي والطاقة وإيجاد آليات لتفعيله بما يخدم المنفعة المتبادلة إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.