هزاع وسيف وحامد بن زايد يعزون في وفاة محمد الرميثي

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء إلى سعيد خلفان مطر الرميثي في وفاة ابنه محمد، وذلك في بيت العائلة في منطقة القطارة في مدينة العين.

وأعرب سموهم لذوي الفقيد وعموم الأسرة عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم، راجين الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يُسكن الفقيد فسيح جناته. وقدم التعازي اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من المسؤولين والمواطنين والمقيمين في مدينة العين.