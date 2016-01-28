وزير التربية يكرم برنامج المواهب الإعلامية الطلابية في «تعليمية دبي»

كرم معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، برنامج تطوير المواهب الإعلامية الطلابية في منطقة دبي التعليمية، الذي يحظى برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وتنفذه المنطقة التعليمية للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام.

جاء تكريم البرنامج والذي تسلمته عائشة بن بيات الفلاسي رئيس وحدة الاتصال الحكومي في المنطقة ومنسقة البرنامج، نظير مشاركة الطلبة الإعلاميين ومواكبة فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، الذي نظمته الوزارة أواخر نوفمبر الماضي 2015م، حيث أقامت حفلاً تكريمياً للشركاء والمساهمين في إنجاح أسبوع الابتكار.

وتجسدت مهام طلبة برنامج المواهب الإعلامية في معرض (أبتكر)، في نقل الأحداث وإجراء التغطيات الإعلامية أثناء الحدث، وإعداد النشرات الإعلامية والتقارير المصورة والمسموعة، والإنتاج الابتكاري، حيث تم توزيع 21 طالباً وطالبة على ثلاث مجموعات بمهام متنوعة.

وعبرت الفلاسي عن تقديرها لتكريم معالي وزير التربية للبرنامج، في بادرة تعني للطلبة والمدارس والمنطقة قيمة تحفيزية كبيرة، نحو عطاء تربوي ووطني أكبر، مقدِّمة الشكر للدكتورة آمنة الضحاك مدير إدارة الابتكار في وزارة التربية، على جهودها الداعمة لمشاركة الطلبة.