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بالفيديو والصور.. محافظ أسوان وجمال علام يصافحان لاعبى مصر والأردن

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بالفيديو والصور.. محافظ أسوان وجمال علام يصافحان لاعبى مصر والأردن بالفيديو والصور.. محافظ أسوان وجمال علام يصافحان لاعبى مصر والأردن
حرص اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وجمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأيضاً رئيس بعثة الأردنى، بالنزول لأرض ملعب أسوان، لمصافحة لاعبى المنتخبين المصرى والأردنى بعد عزف السلام الوطنى للبلدين الشقيقين.
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>كما حضر المباراة اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وعلى هامش المباراة الودية لمنتخبى والأردن، أكد محافظ أسوان، أن استضافة أسوان لمعسكر إعداد المنتخب القومى، والذى يتضمن أداء مباريات دولية أمام الأردن وليبيا ووسط حضور جماهيرى، يعكس مناخ الأمن والآمان الذى تتمتع بهم عروس النيل بجانب تفرد أهلها بالبشاشة وحسن استقبال ضيوفهم، بالإضافة إلى جهود رجال الأمن فى تأمين هذا الحدث الرياضى الكبير.

وأضاف محافظ أسوان، بأن ذلك جاء متواكباً مع دعوته التى أطلقها فى المؤتمر المصرى الأول للسياحة الرياضية منتصف الشهر الجارى برعاية وزارتى الشباب والرياضة والسياحة بضرورة إستثمار المقومات السياحية والبنية الأساسية الرياضية المتوافرة فى أسوان لإقامة البطولات والدورات التدريبية والمعسكرات على المستوى الإقليمى والإفريقى والدولى وخاصة فى الألعاب ذات الشعبية والجماهيرية العريضة مثل كرة القدم.

وأشار اللواء حجازى، إلى أن المحافظة من جانبها ستسعى جاهدة لترسيخ كافة الإمكانيات والدعم لأى أنشطة رياضية تقام على أرضها فى المرحلة القادمة من خلال تقديم المزايا و التسهيلات اللازمة.

محافظ أسوان وجمال علام (1)

محافظ أسوان وجمال علام (2)

محافظ أسوان وجمال علام (3)

محافظ أسوان وجمال علام (4)

محافظ أسوان وجمال علام (5)

محافظ أسوان وجمال علام (6)
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مصر 365

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